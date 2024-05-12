Многодетная семья в Карелии бьется за законное право на участок земли

В нашу редакцию обратилась Татьяна Разина, живущая в поселке Сосновый Лоухского района. Уже почти шесть лет ее семья имеет статус многодетной, но с 2018 года не может получить положенный по закону участок земли под строительство дома.

Дом деревянный, дрова, печки, вода из колонки. Но Разиным нравится жить в Сосновом. Здесь и родители Татьяны, уже пожилые, за ними нужен присмотр. Как только родился третий ребенок, и семья получила статус многодетной, они обратились с заявлением на полагающийся участок земли. Пришло письмо: им предлагали строиться в Беломорском или Сегежском районах, а из ближайших населенных пунктов – только в Чупе или Кокосалме.

Мы сделали запрос в министерство имущественных и земельных отношений Карелии, а также в администрацию Лоухского района. Подробнее читайте в нашем материале. // Фото: Татьяна Разина.