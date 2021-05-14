Mitsubishi выпустила последнюю партию внедорожника Pajero

Легендарный внедорожник уходит в историю. Компания Mitsubishi Motors снимает с конвейера внедорожник Pajero четвертого поколения, который выпускали с 2006 года. финальную партию в количестве 800 машин в особом исполнении Final Edition продадут в Австралии, сообщает ru.motor1.com.

Ранее, в 2018 году, культовый внедорожник перестали продавать в Европе. В 2019 году он ушел из России и Японии. Модель Mitsubishi Pajero Final Edition не существенно отличается от стандартной версии. Последние внедорожники будут доступны в трех комплектациях: GLS, GLX и Exeed. Цены на «прощальный» внедорожник пока не названы. Вопрос о преемнике большого рамного внедорожника по-прежнему остается открытым.



Mitsubishi Pajero выпускали с 1981 по 2021 год. За 40 лет японцы продали около 3,3 млн экземпляров. (фото ru.motor1.com)