Владелец «Карельского окатыша» Мордашов обогнал Рокфеллера

Алексей Мордашов обогнал легендарного американского миллиардера Джона Рокфеллера по отношению величины состояния к ВВП родной страны. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Financial Times.

Состояние владельца металлургической компании «Северсталь», одним из активов которой является костомукшский горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш», оценивается в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7% от ВВП России.

По информации издания, Джефф Безос, богатейший человек в мире, основатель интернет-гиганта Amazon, с состоянием в 177 миллиардов долларов владеет 0,8% американского ВВП. Состояние Рокфеллера, считавшегося первым официальным долларовым миллиардером в истории, равнялось 1,4 миллиарда долларов, что приблизительно составляло 1,6% ВВП на тот момент.

Как отмечает издание, Россия находится на первом месте по концентрации богатства в руках наиболее состоятельных людей (доля совокупного состояния к ВВП) — 35%. Второе место у Швеции – 30%, третье у Индии – 20%.

Ранее Мордашов был объявлен самым богатым предпринимателем страны по версии Forbes. (фото oborot.ru)