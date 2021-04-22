Forbes назвал владельца «Карельского окатыша» самым богатым в России

Издание Forbes представило рейтинг богатейших предпринимателей России. Список возглавил владелец металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов, одним из активов которой является костомукшский горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш».

Состояние бизнесмена оценивается в $29,1 миллиардов. Это абсолютный рекорд за 18 лет среди всех чемпионов на пьедестале журнала. В предыдущие годы Мордашов не дотягивал до пьедестала.

Второе место в списке богатейших россиян занял лидер прошлогоднего рейтинга - владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 27 миллиардов долларов. Третье место – у владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина с состоянием в 26,2 миллиардов долларов.

Всего в списке 200 самых богатых бизнесменов, чье состояние, по версии Forbes, превышает 550 миллионов долларов. (фото Алексей Даничев, ria.ru)