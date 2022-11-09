Минздрав не планирует закрывать физиотерапию в муезерской больнице

Вопреки слухам, планов о закрытии физиотерапии в Муезерской участковой больнице у минздрава Карелии нет, сообщает глава ведомства Михаил Охлопков.

«Наоборот, мы, как и обещали жителям района, совершенствуем службу. Несмотря на то, что физиотерапевтическое оборудование не входит ни в один утвержденный перечень для возможного финансирования, деньги на его приобретение мы изыскали. Новая техника для больницы уже приобретена»,

- отметил он.

Так, массажный стол и еще четыре аппарата, для реабилитации после перенесенных болезней - для местной дарсонвализации, УВЧ, магнитотерапевтический, для УЗ-терапии - уже установлены. Фото: vk.com/mihailohlopkov.