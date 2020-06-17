Минпросвещение России утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году

Министерство просвещения утвердило новое расписание Единого государственного экзамена в 2020 году. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Первые экзамены пройдут в пятницу, 3 июля.

Основное расписание ЕГЭ:

- 3 июля пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике,

- ЕГЭ по русскому языку проведут 6 и 7 июля,

- 10 июля будет проведена профильная математика,

- 13 июля - история и физика,

- 16 июля - обществознание и химия,

- 20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

- 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа установлены в качестве резервных дат сдачи экзаменов. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10:00.

В Рособрнадзоре разъяснили, пишет РБК, что школьников не будут обязывать находиться в маске и перчатках во время сдачи ЕГЭ.

В связи с эпидемией коронавируса в 2020 году обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.