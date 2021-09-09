Минпромторг РФ проиграл спор почти на миллиард компании «Карелия палп»

Арбитражный суд Москвы отклонил требование Министерства промышленности и торговли России о взыскании более 924 миллионов с петербуржской компании «Карелия палп». О решении судьи Хайло сообщает издание Regnum, при этом само решение для прочтения пока недоступно. По информации издания, в карточке дела сделана запись «в иске отказать полностью».

В споре министерства и компании шла речь «о взыскании 924 508 121 рубля 80 копеек». Третьими лицами выступали федеральное казначейство и ОАО «Кондопога». Между тем решение еще может быть обжаловано.

Это не единственный спор министерства с новым собственником АО «Кондопожский ЦБК». В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти находится иск к компании на 2,413 миллиарда рублей. Претензии заслушают 19 октября. По информации издания «Деловой Петербург», ведомство взыскивает субсидию и проценты по ней. (фото: qimono, pixabay.com)