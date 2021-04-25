Министр уверен, что банкротство совхозу "Ведлозерский" не грозит

Текст и фото: Антонина Кябелева

Грандиозный проект по строительству современной роботизированной фермы, на реализацию которого в 2020 году была выделена из федерального бюджета небывалая для сельского хозяйства Карелии сумма в 500 миллионов рублей, с самого начала вызывала вопросы. Кругленькая сумма в полмиллиарда рублей предназначена АО «Совхоз «Ведлозерский» - одному из четырех государственных совхозов. Недавно Федеральная налоговая служба пыталась признать совхоз банкротом. Правда, пока финансовая несостоятельность обошла предприятие стороной.

Прямая дотация из федерального бюджета в сумме 500 миллионов рублей была необходима, чтобы получить кредит и приступить к строительству фермы. Во всяком случае, об этом говорил на заседании Законодательного Собрания РК вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов. По его подсчетам, для строительства фермы потребуется примерно 1,5 миллиарда рублей.

Скептически настроенные депутаты опасались, что очередной серьезный проект в области сельского хозяйства может обернутся фиаско. Ведь за строительство новой фермы взялось не самое финансово устойчивое государственное предприятие — АО «Совхоз «Ведлозерский». Тогда представитель главы РК в карельском парламенте Юрий Шабанов в качестве аргумента в поддержку проекта рассказывал, что у совхоза «Ведлозерский» нет долгов ни по зарплате, ни по налогам. По его информации, строить ферму будет компания "Росагролизинг" по типовому проекту.

Осенью 2020 года был проведен аукцион на разработку проектно-сметной документации (ПСД) роботизированного животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада в Пряже. Конкурс выиграло ООО «Инжиниринговый центр АТХ», которое обязалось разработать ПСД за 17,5 миллиона рублей. Деньги на оплату работ в сумме 17,5 миллиона рублей уже выделены совхозу из республиканского бюджета. Любопытно, что после победы в аукционе Инжиниринговый центр АТХ, который был зарегистрирован в Воронеже, сменил «прописку», и в марте 2021 года зарегистрировался в налоговой службе Мурманска.

По условиям контракта, проектно-сметная документация с прохождением необходимой госэкспертизы должна быть предоставлена совхозу "Ведлозерский" не позднее 30 апреля 2021 года.

Сейчас уже очевидно, что в указанные сроки Инжиниринговый центр АХТ не сможет уложиться. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов надеется, что разработка ПСД будет завершена во втором квартале 2021 года.

В минсельхозе подтвердили, что компания только собирается подать документы на прохождение госэкспертизы. Другими словами, разработка ПСД может затянуться.

- В любом случае оплата по контракту будет произведена только после приема проектно-сметной документации. Никаких авансовых платежей не было. Грубо говоря, совхоз "Ведлозерский" ничем не рискует,

- сказал начальник отдела инвестиций и развития сельских территорий Андрей Квасников.

По его прогнозам, строительство фермы начнется не раньше 2022 года. После получения проектно-сметной документации необходимо еще провести переговоры с "Росагролизингом" по поводу нового строительства. На это тоже потребуется время.

Использовать полученные в 2020 году 500 миллионов рублей республика сможет в лучшем случае в 2022 году. Пока они хранятся на счетах казначейства.

- Федеральные деньги находятся нетронутыми на спецсчете в казначействе,

- сообщил министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Он рассказал, что в ближайшее время АО «Совхоз «Ведлозерский» планирует выкупить часть имущественного комплекса в Пряже и земельные участки общей площадью 1000 гектаров. В начале апреля состоялся аукцион по приобретению земельных участков и имущественного комплекса в Пряжинском районе. Цена вопроса — 52,4 миллиона рублей. Эти средства в качестве субсидии совхозу "Ведлозерский" уже выделены из республиканского бюджета.

В 2021 году государственный совхоз "Ведлозерский" получил из республиканского бюджета еще 24,1 миллиона рублей на проведение восстановительных работ на животноводческих объектах. Эти средства, объяснил Квасников, пойдут на восстановление имущественного комплекса, оставшегося от ЗАО «Пряжинское», и ремонта помещений совхоза "Ведлозерский".

- В совхозе "Ведлозерский" будут также ремонтировать фермы и увеличивать поголовье дополнительно на 200 голов,

- сказал Квасников.

Несмотря на то, что совхоз "Ведлозерский" в последние несколько лет буквально «залили» бюджетными миллионами, предприятие балансирует на грани финансовой несостоятельности. Слово «банкротство» не так давно витало в Арбитражном суде Карелии в связи с ситуацией в АО «Совхоз «Ведлозерский».

В феврале 2021 года заявление о признании должника банкротом в Арбитражный суд Карелии направила Федеральная налоговая служба (ФНС). Сумма финансовых претензий со стороны ФНС составила 4,7 миллиона рублей. Правда, суд вернул заявление в налоговую службу, сославшись на то, что оно было оформлено с нарушениями законодательства. Вместе с тем, как было отмечено в определении суда, это не препятствует тому, чтобы повторно обратиться с заявление о признании должника банкротом. По словам Андрея Квасникова, на сегодняшний день ситуация урегулирована, и составлен график погашения задолженности по налогам и сборам.

В последнее время АО «Совхоз «Ведлозерский» в арбитражных спорах фигурирует довольно часто. За последний год совхоз выступал в качестве ответчика в 22 делах на общую сумму 30 миллионов рублей, в качестве истца - в трех делах на сумму 14 миллионов рублей. В настоящий момент рассматриваются пять споров, где государственный совхоз выступает в качестве ответчика. Общий объем финансовых претензий к сельхозпредприятию составляет 8,22 миллиона рублей.

Интересно, что иск на совхоз "Ведлозерский" в апреле 2021 года подало Министерство сельского и рыбного хозяйства РК, которое пытается вернуть 4,47 миллиона рублей.

Андрей Квасников объяснил, что иск министерства связан с тем, что совхоз оплатил ООО «Белтехмаш» аванс в сумме 4 миллионов рублей за поставку трактора и оборудования. Но технику в совхозе так и не дождались. Для того чтобы вернуть деньги, пришлось обращаться в суд. АО «Совхоз «Ведлозерский» суд выиграло, исполнительное производство находится в службе судебных приставов. Но до сих пор ООО «Белтехмаш» деньги не вернуло.

По словам Квасникова, сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела в отношении ООО «Белтехмаш». Минсельхоз, объяснил Квасников, предоставлял субсидию на приобретение техники. За 4 миллиона рублей, которые зависли в ООО «Белтехмаш», предприятие отчитаться не смогло.

- Факт оплаты есть, а техника не поставлена,

- заметил Квасников.

Соответственно, минсельхоз вынужден был подать в суд на совхоз «Ведлозерский». К тому же государственный совхоз в 2020 году не выполнил свои обязательства, связанные с производством молока, а субсидию от государства получил в полном объеме. По условиям соглашения, при неисполнении целевых показателей наступают штрафные санкции. Совхозу, скорее всего, придется вернуть порядка 440 тысяч рублей, которые он получил в виде субсидии от государства.



В последние годы совхоз "Ведлозерский" пользуется беспрецедентной господдержкой. В 2019 году ему было выделено около 25 миллионов рублей, но предприятие снизило производство молока на 20% по сравнению с 2018 годом.

В 2020 году государственный совхоз вновь обильно полили бюджетными миллионами. Но целевые показатели совхоз все равно не смог исполнить.

Несмотря на мощную финансовую помощь со стороны республиканского бюджета, 2020 год совхоз «Ведлозерский» завершил с убытком в 3,9 миллиона рублей. Для сравнения: 2019 год предприятие закончило с прибылью в 4,8 миллиона рублей.

Неважно выглядят и другие показатели. Если в 2019 году от продажи продуктов, товаров, работ совхоз получил 64,1 миллиона рублей, то в 2020 году - 59 миллионов рублей. Снизились с 40,4 до 39,9 миллиона рублей расходы на оплату труда работников.



Владимир Лабинов оценил финансовое положение совхоза "Ведлозерский" как сложное, но убежден, что «банкротство предприятию не грозит».

Тем временем многомиллионные потоки исчезают в совхозе "Ведлозерский", словно в бочке с пробитым дном. В карельском минсельхозе с приходом Лабинова выбрали тактику максимальной поддержки государственных совхозов в ущерб частным предприятиям, которые либо оказались вообще без субсидий, либо их объем снизился до исторического минимума. В последние несколько лет в Карелии обанкротились или закрылись сразу несколько негосударственных совхозов. Другие планируют свернуть производство в ближайшие годы. Итогом подобной политики, и об этом не раз говорили директора карельских предприятий, может стать полная «зачистка» Карелии от негосударственных совхозов. Самое печальное, что нет никакой гарантии, что на их месте появится что-то новое, более здоровое и роботизированное…