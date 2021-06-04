Microsoft выпустит операционную систему нового поколения

Microsoft представит новую версию операционной системы Windows 11 уже 24 июня. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на The Verge.

Ожидается, что новая версия операционки станет одним из самых значительных апдейтов за последние 10 лет.

Обновление ранее проходило под кодовым названием Sun Valley, предусматривает редизайн Windows и множество дополнений. Детали пока не раскрываются. До пользователей обновление дойдет осенью 2021 года. (фото iguides.ru)