Месси побил рекорд ЧМ по количеству призов самому ценному игроку матча

35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Мессии побил рекорд чемпионатов мира по количеству призов самому ценному игроку матча, передает «Лента» со ссылкой на международную федерацию футбола.

Футболиста признали лучшим игроком встречи против команды Австралии 3 декабря. Месси получил приз в восьмой раз. Это лучший результат с 2002 года, когда была введена подобная номинация.

Аргентинцы одержали победу над командой Австралии. Противостояние завершилось со счетом 2:1. Первый мяч в ворота соперника забил Месси. Он нанес шесть ударов, два из них в створ, отдал 52 точные передачи. Матч стал для Месси 1000-м в профессиональной карьере.

9 декабря в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов. // фото AFP/ sport-express.ru