Лыжник Виталий Иванов стал лучшим на первом зимнем этапе Кубка России

В городе Чайковском Пермского края в пятницу, 2 декабря, стартовал первый этап Кубка России по лыжному двоеборью. Среди мужчин лучшим стал карельский спортсмен Виталий Иванов с результатом 13:23.1 (К95/5 км), сообщает пресс-служба минспорта республики.

Как передает организационный штаб соревнований, в женских состязаниях первой пришла лыжница из Пермского края Стефания Надымова с результатом 17:04.0 (К95/2,5 км).

Впереди у лыжников еще два этапа. Болеем за наших – Виталия Иванова, Владимира Стругевича, Гордея Ермилова, Матвея Стеняева, Ольгу Аристову. // Фото: https://vk.com/minsportkarelia.