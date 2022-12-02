Карельский спортсмен проплыл на одном дыхании более 114 метров

Денис Корчин из Петрозаводска на одном дыхании проплыл более 114 метров и стал чемпионом.

Чемпионат Карелии по подводному спорту прошел в Физкультурно-оздоровительном комплексе. В дисциплине апноэ - динамическом плавании в классических ластах - соревновались спортсмены из Петрозаводска и Кондопоги.

«Главная задача подводного пловца в этой дисциплине - проплыть максимальное количество метров на одной задержке дыхания, пользуясь классическими ластами»,

- пояснили в Центре спортивной подготовки.

В итоге Корчин проплыл за 1,32,7 сек 114 метров и 25 сантиметров. Второй результат также у петрозаводчанина Александра Торопова – 86 метров за 0,55,5 сек. Третий результат чемпионата у Дениса Крюкова из Петрозаводска – 82 м за 1,06 сек. // фото скриншот