Карельские тхэквондистки привезли медали с международного турнира

На международном турнире ВТФ Russian open по тхэквондо успешно выступили спортсменки из Карелии. Соревнования проходили с 28 ноября по 2 декабря в Москве, сообщили в администрации Петрозаводска.

Воспитанницы Спортшколы олимпийского резерва № 5 Полина Коротких и Анастасия Пуговкина состязались с соперницами из России, Индии, Китая, Бразилии, Казахстана, Беларуси и других государств. Карельские тхэквондистки получили золотую и серебряную медали.

Первое место в весе до 59 килограммов среди спортсменов 12–14 лет заняла Полина Коротких. Ранее она стала чемпионкой Первенства России в своей возрастной категории и является членом сборной страны. Тхэквондистку тренирует Илья Суслов.

В весовой категории до 62 килограммов среди спортсменок до 21 года второе место завоевала Анастасия Пуговкина. Ее тренер - Артем Ефимов. // фото: администрация Петрозаводска