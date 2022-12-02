В 13 городах и поселках Карелии установлены спортплощадки ГТО

За последние несколько лет в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в 13 городах и поселках Карелии установлены уличные спортивные комплексы «Готов к труду и обороне». Всего в регионе за это время к физкультурному движению присоединилось 28 тысяч 883 человека, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Универсальные комплексы появились в Калевале, Золотце, Рабочеостровске, Кондопоге, Медвежьегорске, Пиндушах, Олонце, Питкяранте, Шелтозеро, Деревянном, Сортавале, Суоярви, Ругозеро и Пяозерском. Там проводят занятия по ОФП для школьников, воспитанников детских садов и спортивных школ. При этом, в местных администрациях отмечают, что на уличных тренажерах активные граждане разного возраста - и взрослые, и дети - занимаются в любую погоду.

В минспорта напомнили, что на сегодняшний день в Карелии действуют 20 центров тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». // Фото: vk.com/minsportkarelia.