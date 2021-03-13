Мероприятия не более чем на 50 человек разрешили проводить в Карелии

В Карелии разрешили проводить мероприятия численностью менее 50 человек. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, теперь разрешается проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий численностью менее 50 человек. Ранее в республике действовал полный запрет на организацию таких мероприятий.

На открытом воздухе мероприятия по-прежнему разрешены с любым количеством участников, но с соблюдением дистанцирования и с использованием масок. Кроме того, как сказано в документе, участники всероссийских соревнований должны иметь справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию, полученные не ранее чем за 3 дня до начала состязаний.