Масленицу отпразднуют шуточными рекордами, ярмаркой и сжиганием чучела

14 марта на площади Кирова в Петрозаводске состоится праздник «Широкая Масленица». Гулянья пройдут в старых русских традициях – с представлением, играми, угощениями блинами и чаем, ярмаркой, песнями, танцами и обязательным обрядом сжигания чучела, сообщает администрация карельской столицы.

Гулянья начнутся в 12:00. Ровно в полдень на большой сцене стартует театрализованный пролог. Зрителей ждут концертные номера и конкурсы на протяжении всего праздника, гостей будут развлекать скоморохи и творческие коллективы.

Самой крупной площадкой на празднике станет «Поляна рекордов». Жители и гости карельской столицы выберут лучших танцоров, померятся протяжностью крика, хваткостью, ловкостью, меткостью, силой, выносливостью, зоркостью, памятью, говорливостью, умением плести косы и многим другим.

Здесь же неизменный шеф-повар всех городских народных гуляний Антон Калинин попытается поставить рекорд по количеству приготовленных за праздник оладий. Для этого необходимо будет преодолеть планку в 5121 штуку. Промежуточные результаты будут постоянно озвучивать в течение всей программы. Оладьями с мёдом, джемом и дымком будут угощать гостей праздника.

С 12:30 до 14:00 на площадке пройдут ежегодные соревнования среди городских кулинаров, профессионалов и любителей. По традиции победителем станет тот, кто приготовит самую высокую горку блинов. Кроме того, лауреатов выберут номинациях «Самый вкусный блин с начинкой», «Самый толстый блин», «Самый тонкий блин» и «Самый кружевной блин».

Кроме того, в программе народного гулянья – «Выездной шуточный ЗАГС» для тех, кто хочет узаконить свои отношения на один день, и первый конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу «Чайная дама». Экспонаты выставят в большом открытом шатре на всеобщее обозрение.

На территории праздника установят разнообразные фотозоны, масленичные аттракционы для проверки силы, ловкости, меткости. Будет работать ярмарка, где можно будет купить товары местных производителей, изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества, а также блины, выпечку, сладости и чай.

В 14:00 состоятся награждения победителей праздничных состязаний. На 15:00 запланировано традиционное сжигание чучела Масленицы.