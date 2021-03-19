Мэрия закрыла объекты несанкционированной торговли в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске был проведен очередной рейд по объектам несанкционированной торговли. Торговые точки на Октябрьском и Первомайском проспектах продавали непродовольственные товары, одежду, трикотажные изделия, орехи и сухофрукты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверенные торговые точки находились за пределами схемы размещения нестационарных объектов, разрешение на ведение предпринимательской деятельности на данных участках продавцам не выдавалось, продукция на прилавках не имела сопроводительных документов.

На основании выявленных фактов составлены протоколы об административных правонарушениях. Фото мэрии Петрозаводска