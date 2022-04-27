Мэрия потребовала снести почти два десятка гаражей на Перевалке

Мэрия потребовала убрать почти два десятка гаражей, которые незаконно размещены на Перевалке.

Городские власти требуют, чтобы владельцы 19 объектов на Парковой улице, 58, самостоятельно убрали их до 12 мая.

Ранее администрация Петрозаводска обратилась к владельцам трех гаражей и одного контейнера, установленных на Советской улицу, с требованием убрать их до 11 мая. (фото администрация города)