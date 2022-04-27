Семья из Петрозаводска решилась на банкротство и осталась на улице

Текст и фото: Антонина Кябелева

Процедура банкротства физических лиц только внешне кажется удачным выходом, чтобы избавиться от накопившихся долгов. В ней таится столько скрытых опасностей, что далеко не каждый специалист способен грамотно взвесить все плюсы и минусы и заранее предсказать, что ждет гражданина в результате.

Супруги из Петрозаводска Елена и Роман почувствовали, что не справляются с долгами, в конце 2019 года. Они проконсультировались с юристом, и в январе 2020 года Елена заключила с ним договор, чтобы он взял на себя сопровождение процедуры банкротства.

Спустя два года супруги вместе с маленьким сыном фактически оказались на улице, лишившись своего единственного жилья. Они винят в этом неграмотного юриста, который фактически ввел их в заблуждение, а также свою наивность и неосведомленность в сложных юридических вопросах. Они рассказали свою историю, чтобы другие семьи были более осмотрительны и не попадались на тот же «крючок», который некоторые специалисты то ли ради собственной выгоды, то ли из-за юридической некомпетентности самоуверенно забрасывают своим клиентам.

Роман и Елена воспитывают пятилетнего сына. В свое время они купили в кредит однокомнатную квартиру и, когда кредит был погашен, задумались над улучшением жилищных условий. Они вновь оформили ипотеку и приобрели трехкомнатную квартиру в новом микрорайоне на Древлянке. Супруги активно обустраивали новую квартиру, сделали ремонт, оборудовали детскую для сына. Денег не хватало, и Елена активно брала деньги взаймы.

«У нас были кредит и ипотека. Тянули, все было хорошо. Получилось так, что взяли еще кредит, которым закрыли другой кредит. Кредит на кредит, из одной ипотеки в другую ипотеку, постепенно залезли в долги. Когда в «однушке» жили, было значительно легче»,

- рассказал Роман.

Елена имела постоянную работу и параллельно занимается предпринимательской деятельностью. Роман трудится в сфере грузоперевозок. В 2019 году Елена потеряла постоянную работу, что очень быстро сказалось на доходах семьи. Ежемесячный платеж по всем взятым кредитам составлял около 120 тысяч рублей в месяц. Супруги осознали, что такие платежи им уже не потянуть.

«Мы поняли, что у нас очень много обязательств, а платить мы по ним уже не можем»,

- сказала Елена.

Как объяснил Роман, о возможности банкротства для физических лиц он узнал случайно из интернета: «Когда нас кредиты конкретно стали подпирать, мы стали искать юриста, который занимается банкротством. Пришли к нему на консультацию, рассказали, что у нас есть ребенок, что у нас единственное жилье, которое мы взяли по ипотеке, что у нас другие кредиты, а автомобиль находится в залоге. Юрист убедил, что в случае банкротства квартира останется за нами, так как я являюсь поручителем, а машину не реализуют, так как она в залоге».

После первой консультации супруги поспешили заключить договор на оказание юридических услуг. Сейчас они понимают, что нужно было, как минимум, обратиться к какому-нибудь другому специалисту, чтобы, как говорится, «сверить показания». За сопровождение процедуры банкротства Роман и Елена заплатили 150 тысяч рублей.

«Перед тем как заключить договор, юрист нас предупредил, что мы не сможем в течение пяти лет брать кредиты, жена не сможет работать бухгалтером, занимать руководящие должности, быть учредителем компании. Я удивился: «И все?» Он подтвердил, что это все ограничения. А то, что у нас все отнимут, и мы останемся с сумками на улице, этого, конечно, он не сказал»,

- с возмущением заметил Роман.

В марте 2020 года Арбитражный суд РК признал Елену банкротом и ввел процедуру реализации имущества: «В августе мне позвонил юрист и сказал, что конкурсный управляющий прекращает процедуру, так как я не выхожу с ним на связь. Я об этом не знала. Мне пришлось прийти на судебное заседание, где я переговорила с конкурсным управляющим и открыла для себя много нового. Я полностью доверяла юристу, у меня и мысли не было, что он некомпетентен».

Тем временем банк занялся продажей квартиры. «Когда узнала, что банк квартиру продает, и на сайте Авито уже объявление появилось, я спросила у юриста, как такое возможно? Он успокоил, что сделку можно будет оспорить через суд, и он ее отменит», - рассказала Елена. В начале 2021 года квартира была продана.

«Жена с сыном после вечерней прогулки поднимаются в квартиру. А перед дверью стоит риеэлтор из Москвы и сообщает, что он купил нашу квартиру»,

- сказал Роман.

Семья не спешила освободить квартиру, надеясь, что сделку можно будет оспорить. К тому моменту супруги уже обратились за помощью к другому юристу. «Он, когда вник в дело, за голову схватился. По его словам, изначально ввязываться в процедуру банкротства, имея ипотечное жилье, не было смысла, так как квартиру точно отобрали бы», - добавил Роман.

По совету второго юриста, супруги обратились в суд, пытаясь признать договор на оказание юридических услуг расторгнутым и вернуть выплаченные по нему деньги. В суде супруги напирали на то, что их ввели в заблуждение, и поэтому они лишились единственного жилья. И Петрозаводский городской суд, и Верховный суд РК отказали в удовлетворении иска, отметив, что при оказании юридической помощи «оплачивается не сам результат, а деятельность по предоставлению юридических услуг».

В ближайшие дни семья должна выехать из своей квартиры. Новый собственник через суд добился оплаты семьей еще и арендной платы в размере 36 тысяч рублей в месяц. Машина тоже находится в стадии продажи.

«Пугает то, что все мы остались без прописки. Ребенок тоже без прописки. Через полтора года ему идти в школу. Мы не знаем, что нам дальше делать и в какие двери стучаться. Роман уже ходил и в администрацию Петрозаводска, и к уполномоченному по правам ребенка. Нам дали понять, что это наши проблемы»,

- сказала Елена.

Эта история — лишнее подтверждение тому, что, не зная юридических тонкостей процедуры банкротства, в нее лучше не ввязываться. Теоретически граждане могут столкнуться не только с различными ухищрениями, на которые пускаются юристы и управляющие ради личной выгоды, но и с непрозрачностью торгов, когда имущество продается по явно заниженной цене. Тонкий лед финансовой несостоятельности может обернуться для должников горьким разочарованием и серьезными финансовыми потерями, как это случилось с Романом и Еленой.

С 1 апреля 2022 года правительство России ввело на полгода мораторий на банкротство. Он не распространяется на застройщиков недвижимости, включенной в реестр проблемных объектов. Также введенный мораторий не означает, что граждане не могут обращаться в суд с заявлением о признании их банкротами. По данным издания «Деловой Петербург», в 2022 году снизились темпы роста личных банкротств: «Если в первом квартале 2021 года число несостоятельных россиян выросло на 81,4% к аналогичному периоду 2020-го, то прирост за первые три месяца текущего года составил всего 33,6%, если сравнивать с минувшим годом».

Как показывает статистика, все больше граждан обращается в суд о признании финансовой несостоятельности. Это означает, что риск оказаться обманутыми в своих надеждах по-прежнему весьма велик.