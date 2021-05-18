Мэрия Петрозаводска после трагедии в Казани проверяет городские школы

Сотрудники мэрии Петрозаводска проверяют выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в образовательных организациях.

Специалисты посетили среднюю школу №10. Контролеры проверили вопросы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов - требований по передвижению транспорта, пожарной безопасности, трудового распорядка, сообщает пресс-служба администрации.

Также оценили готовность сотрудников школы к действиям в случае угрозы или возникновения террористического акта. Проверили оснащение школы системами видеонаблюдения и сигнализации, своевременность реагирования частного охранного предприятия на получение тревожного сигнала. Руководству школы дали рекомендации по организации необходимых мероприятий, установлены сроки их выполнения.



После трагедии в школе №175 в Казани, когда в результате стрельбы погибли девять человек, контроль за работой по обеспечению безопасности на территории образовательных организаций и других социальных объектов был усилен. Проверки продолжатся. (фото vk.com)