Мэр призвал горожан очистить устье Лососинки

Расчистить устье Лососинки около Зарецкого парка пообещал Петрозаводска Владимир Любарский. Сделать это мэр предлагает на субботнике.

Поскольку в бюджете города нет денег на эти работы, власти решили провести субботник. Всех радеющих за экологию ждут 27 июля, во вторник, к 16:00.

Любарский планирует бороться с обмелением реки. Он особенно рассчитывает на участие общественников в благоустройстве. // Фото: Анатолий Цыганков/ВКонтакте