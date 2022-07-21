Девять новых модульных гостиниц и глэмпингов появятся в Карелии

Новые глэмпинги и модульные гостиницы появятся до конца этого года в республике. Тех, кому выделят субсидии на их создание, уже определили по конкурсу, сообщили в управлении по туризму Карелии.

Напомним, региону еще весной выделили федеральные средства на развитие глэмпингов. Это более комфортный вид отдыха, чем палатки. Для туристов строят в лесу небольшие каркасные домики, рядом с ними размещают душ, туалет и другие блага цивилизации.

Федеральный бюджет дал 250 миллионов рублей, еще 250 миллионов поступило из внебюджетных источников. Затем провели конкурсный отбор, по его итогам создадут 9 новых объектов размещения, а один уже действующий расширят.

Все победители – организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и работающие в Карелии.

Два глэмпинга откроют в Пряжинском районе, один в Петрозаводске, одну модульную гостиницу и один глэмпинг в Питкяранском районе, по одному глэмпингу в Лоухском, Кондопожском, Олонецком и Прионежском районе, увеличится количество номеров отеля в Сортавальском районе. // Фото: pxhere.com