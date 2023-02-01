Медвежьегорск пытается отстоять свой парк от застройки

Текст: Татьяна Смирнова

Каждый десятый житель Медвежьегорска высказался против передачи части городского парка под турбизнес.

«Мы, жители Медвежьегорска, категорически возражаем…» - так начинается адресованное в районную администрацию обращение медвежьегорцев против попытки передать представителям турбизнеса части городского парка, обустроенного, в том числе, за бюджетные деньги.

Что предшествовало общественной кампания за спасение природной территории, прилегающей к берегу Онежского озера? Администрация Медвежьегорского района, которой руководит бывший высокопоставленный чиновник республиканского правительства Максим Антипов, объявила о намерении отдать одно из популярных мест отдыха горожан под масштабный инвестиционный проект по строительству туристско-рекреационного комплекса «Karelia Club Family». На прибрежной территории намечено возведение коттеджкй, спа-центра, глемпингов, ресторана, автостоянок. Горожане опасаются, что частные инвесторы попросту лишат их любимого уголка природы. Для соблюдения формальной процедуры передачи озеленённой территории общего пользования под туристический бизнес районные власти назначили на 2 февраля публичные слушания.

Узнав о том, что парк в черте города, к которому примыкает популярная у жителей «Тропа здоровья», может оказаться недоступным для отдыха, активисты начали сбор подписей. На сегодня им удалось собрать более 1200 голосов «против», то есть примерно десятая часть горожан (а согласно данным Росстата по РК в 2022 году в Медвежьегорске проживало 12000 человек) не согласна с предложением власти. Сбор подписей продолжается.

«Организаторы подошли к делу вдумчиво. Подписные листы составлены так, что местный житель может проголосовать как «против» проекта, так и «за» него. Все демократично и подлинно, подписи заверены личными данными»,

– комментирует местный депутат Ольга Плеханова.

Как рассказывают медвежьегорцы, сборщиков подписей пыталась остановить полиция, но не найдя в действиях граждан нарушений, стражи порядка отступились.

Тропа здоровья

Жители Медвежьегорска уже во второй раз спасают свой прибрежный сосновый парк от застройщиков. Как рассказала экс-депутат ЗС Карелии Валентина Евсеева, несколько лет назад гражданам удалось отразить попытку передачи земли под жилую застройку. Сейчас все гораздо сложнее. Общественные слушания не могут существенно повлиять на окончательное решение, так как имеют рекомендательный характер. А за местной властью, как говорят, стоят чиновники республиканского правительства, продвигающие проект.

Ольга Плеханова, которая давно работает в турбизнесе, комментирует проект с профессиональной точки зрения, и отнюдь не в пользу инвестора: «Знаю не понаслышке, какое это мощное явление – «туризм». Явление, дающее толчок к развитию, обустройству территории, появлению новых социальных связей, и, конечно же, приносящее доход. Но другая сторона этого явления – разрушительная. Туризм, неумело поддержанный или совсем оставленный без присмотра, развивающийся самостийно или без учета уникальности территории, – это разрушение. И, конечно, от негативного воздействия туризма, в первую очередь, страдают жители территории. Туристы воспринимаются, как непрошенные гости, приходящие невпопад. А так не должно быть. Вот и в данном случае задумалась, а так ли все прекрасно в планах, появившихся от имени Медвежьегорской администрации? Каковы причины раздражения и недовольства у местных жителей в отношении проекта и выдвинувшей его на слушания власти? Почему количество несогласных с вносимыми изменениями становится с каждым днем больше, чем сторонников решения «разрешить»?»

И вот сегодня Ольга Плеханова сообщила, что власть отменила назначенные на завтра публичные слушания.

«Уважаемые жители Медвежьегорска и все, кто поддержал нас! Хочу выразить вам благодарность за смелость, сплоченность, здравомыслие и выдержку. Спасибо за помощь. Спасибо за поддержку!»,

- написала она в соцсети.

«На данном этапе удалось остановить процесс освоения прибрежной территории вдоль берега Онежского озера. В силу вступило Распоряжение от 01.02.2023 № 02 Главы Медвежьегорского городского поселения С.Д. Искендерова об отмене публичных слушаний о разрешении на условно-разрешенный вид использования земельных участков, которые были назначены на 2 февраля 2023 года».

Остается теперь понять: что это значит? Собственно, вариантов два: либо власть прислушалась к мнению горожан, либо будет искать обходные пути для продвижения своих планов. Покажет ближайшее будущее. А пока властям есть куда приложить силы в Медвежьегорске.

Жители Медвежьегорска справедливо возмущаются тем, что в городе не первое десятилетие в полузамороженном состоянии находится проект строительства канализационно-очистных сооружений, из-за чего тонны нечистот сливаются в Онежское озеро. Может быть, для начала власти стоило найти инвестора, который поможет спасти экологию второго по величине озера Европы, а уж потом искать в окрестностях удобное место для туристических комплексов? И желательно подальше от любимых маршрутов отдыха горожан. Туристов можно отвезти куда угодно, а медвежьегорцам хочется оставаться хозяевами своего парка, им ехать некуда…