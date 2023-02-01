Дети-сироты старше 22 лет могут получить компенсацию на покупку жилья

С этого года у детей-сирот появилась возможность получить единовременную выплату на приобретение жилья. До этого возрастной порог для получения компенсации составлял 23 года.

По словам министра соцзащиты региона Ольги Соколовой, размер единовременной денежной выплаты в первом квартале 2023 года составляет 1 623 582 рубля. Срок обращения с заявлением о предоставлении единовременной выплаты не ограничен.

При покупке жилья в ипотеку, в Карелии предусмотрена дополнительная выплата для оплаты части первоначального взноса. Ее размер 300 тысяч, но не более 50% от суммы первоначального взноса. // фото unsplash.com