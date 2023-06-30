30 июня 2023, 13:59
МЧС предупреждает о сложной погоде в Карелии в субботу
Под ударом стихии окажутся центральные и южные районы республики
Грозовые тучи могут накрыть республику в первый день июля. О непогоде жителей и гостей региона предупреждает МЧС.
Сильный дождь, днем в отдельных районах гроза ожидаются 1 июля по центральным и южным территориям Карелии.
Непогода может ударить по двум городским округам, одному муниципальному округу и 15 районам. По ударом стихии могут оказаться Петрозаводск и Костомукша, Суоярвский МО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы.
Впрочем, о непогоде предупреждают и наших соседей. Правда, в Петербурге к грозам и ливням добавится еще град. // фото freepik.com