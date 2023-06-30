До 25 градусов тепла обещают сегодня, может пойти дождь

В Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +21,+23, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем на большей части кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +20, +25, по северным районам +12,+17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +15;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем +25;

В Олонце днем +26;

В Пудоже днем +27;

В Сегеже днем +17;

В Сортавале днем +23;

В Суоярви днем +22.