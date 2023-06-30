30 июня 2023, 06:30
До 25 градусов тепла обещают сегодня, может пойти дождь
Местами в Карелии могут прогреметь грозы
В Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +21,+23, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем на большей части кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +20, +25, по северным районам +12,+17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +15;
В Кондопоге, Медвежьегорске днем +25;
В Олонце днем +26;
В Пудоже днем +27;
В Сегеже днем +17;
В Сортавале днем +23;
В Суоярви днем +22.