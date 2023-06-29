О погоде в последний день июня рассказали синоптики
О погоде в пятницу рассказали в карельском гидрометцентре.
В Петрозаводске 30 июня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +21,+23. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди, днем в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25, по северным районам +12,+17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +15;
В Кондопоге ночью +14, днем +25;
В Медвежьегорске ночью +11, днем +25;
В Олонце ночью +11, днем +26;
В Пудоже ночью +11, днем +27;
В Сегеже ночью +9, днем +17;
В Сортавале ночью +13, днем +23;
В Суоярви ночью +12, днем +22.