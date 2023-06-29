О погоде в последний день июня рассказали синоптики

О погоде в пятницу рассказали в карельском гидрометцентре.

В Петрозаводске 30 июня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +21,+23. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди, днем в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25, по северным районам +12,+17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +15;

В Кондопоге ночью +14, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +25;

В Олонце ночью +11, днем +26;

В Пудоже ночью +11, днем +27;

В Сегеже ночью +9, днем +17;

В Сортавале ночью +13, днем +23;

В Суоярви ночью +12, днем +22.