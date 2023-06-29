29 июня 2023, 06:30
До 27 градусов тепла прогнозируют сегодня в Карелии
Последние дни июня радуют теплом
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +23, +25 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +22, +27.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +21;
В Кондопоге, Медвежьегорске днем +26;
В Олонце днем +28;
В Пудоже, Сортавале днем +27;
В Сегеже, Суоярви днем +25. // фото