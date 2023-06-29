До 27 градусов тепла прогнозируют сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +23, +25 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +22, +27.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +21;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем +26;

В Олонце днем +28;

В Пудоже, Сортавале днем +27;

В Сегеже, Суоярви днем +25. // фото