Матвиенко приписала Карелию к отстающим регионам по уровню газификации

Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах страны обсудили в Совете Федерации. В ходе парламентских слушаний председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что от уровня газификации регионов зависит повышение качества жизни людей, улучшение экологической обстановки, перспективы социально-экономического развития субъектов страны.

По словам главы СФ, Россия по доказанным запасам газа занимает первое место в мире, по объемам производства газа – второе, передает пресс-служба Совета Федерации.

«Газ является важнейшим экспортным товаром и основным топливом внутри страны. Поэтому задача по обеспечению доступа граждан к «голубому топливу» должна решаться без проволочек и без отговорок. Все возможности у нас для этого есть»,

- считает Матвиенко.

Она отметила успехи в этой отрасли. Тем не менее, с 2005 года уровень газификации в нашей стране удалось увеличить на 15%. Если посмотреть на картину газификации в региональном разрезе, то, по ее словам, в целом ряде субъектов видны «менее оптимистичные цифры».

По словам Матвиенко, в Южном федеральном округе показатель газификации - более 89%, в Северо-Кавказском федеральном округе – более 95%, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах - около 9 и 11%.

«Есть регионы, в которых уровень газификации еще ниже, например, в Иркутской области — 8 процентов, в Республике Карелия - 7 процентов. Даже в регионах-лидерах по газодобыче уровень газификации нередко значительно ниже общероссийского».

Понятно, что к каким‑то отдаленным, малонаселенным пунктам строить отводы газопроводов не всегда экономически целесообразно, значит надо принимать другие решения - например, о развитии систем автономной газификации с использованием СПГ, сказала глава СФ.

Одна из причин существующих проблем в сфере газификации – «рассинхронизация» работ по доведению газа до конечного потребителя, считает Матвиенко.

«Это, с одной стороны, зона ответственности регионов, руководителей субъектов Федерации. А с другой стороны, у них нет средств для строительства газораспределительной сети».

Как указала глава СФ, серьезным сдерживающим фактом выступает высокая стоимость технологического подключения к газораспределительным сетям для населения.