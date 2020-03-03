Эксперты обнаружили в губной помаде тяжелые металлы

Декоративную косметику проверили на безопасность. Исследованию экспертов Роскачества подверглись 20 торговых марок помады французского, российского, бельгийского, британского, немецкого, итальянского, польского, американского, швейцарского, тайваньского происхождения. Эксперты оценивали как бюджетные, так и дорогие образцы по 43 показателям качества и безопасности.

По данным ТАСС, в помаде законодательно пока не нормируется наличие металлов: кадмия и никеля. Согласно техрегламенту Таможенного союза, в сырье для производства декоративной косметики их не должно быть. Однако специалисты обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий - в пяти.

Ни одна из проверенных марок не нарушила требования российского законодательства по части безопасности. В образцах не обнаружили летучих фенолов и нитрозаминов, бензойной кислоты, диоксида серы. Также не было зафиксировано превышений по количеству свинца, мышьяка, ртути и цинка. Не нашли в помаде и повышенного количества микроорганизмов, вызывающих неприятные последствия.

Проверку на морозостойкость и теплостойкость не прошли помады пяти торговых марок, у шести образцов были негерметичные упаковки. Специалисты нашли нарушения в маркировке. В восьми случаях цветовой индикатор отсутствовал на упаковке, в четырех - оттенок помады не совпадал с цветом индикатора.

Фото: sunmag.me