Массовые соревнования «Оранжевый мяч» пройдут в Петрозаводске

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» состоятся в рамках Всероссийского Дня физкультурника 13 августа. В Петрозаводске они пройдут в водно-спортивном центре «Акватика», сообщили в минспорта республики.

«Для участия в соревновании команда должна подать предварительную заявку и пройти комиссию по допуску участников. Прием заявок команд проводится до 31 июля в онлайн-режиме на платформе международной системы ФИБА»,

- уточнили в ведомстве.

Информацию о себе и документы должен предоставить каждый участник соревнований. Добавим, что 13 августа с 9.00 до 10.00 будет проводиться допуск участников. С 10.00 до 18.00 пройдут турниры, после чего наградят победителей. Фото: pxhere.