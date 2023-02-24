Массовые проверки водителей проходят сегодня в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Водителей ждут массовые проверки на дорогах. Инспекторы будут выявлять нетрезвых автомобилистов.

В январе этого года в городе от управления были отстранены 65 пьяных водителей, отметили в Госавтоинспекции.

Горожан просят сообщать о людях, садящихся за руль в нетрезвом виде, по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска