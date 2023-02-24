24 февраля 2023, 10:06
Массовые проверки водителей проходят сегодня в Петрозаводске
Инспекторы ГИБДД ищут нетрезвых автомобилистов в карельской столице
Сегодня в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
Водителей ждут массовые проверки на дорогах. Инспекторы будут выявлять нетрезвых автомобилистов.
В январе этого года в городе от управления были отстранены 65 пьяных водителей, отметили в Госавтоинспекции.
Горожан просят сообщать о людях, садящихся за руль в нетрезвом виде, по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска