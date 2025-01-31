Машину любителя пьяного вождения передали в собственность государства

Жителя Суоярвского района признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В этот раз суд не только назначил ему наказание, но и постановил конфисковать транспортное средство в пользу государства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установило следствие, в 2023 году мужчина был лишен водительских прав за нетрезвую езду. Однако осенью 2024 года он снова сел за руль своей машины – Ford Focus – и был остановлен инспекторами ГИБДД на одной из дорог Суоярвского округа. Проведенная экспертиза подтвердила его опьянение, после чего водителя отстранили от управления транспортным средством.

Суд, рассмотрев все представленные доказательства, приговорил нарушителя к 400 часам обязательных работ. Также ему запретили управлять автомобилем в течение 2 лет и 10 месяцев. По ходатайству прокурора машина была изъята и передана в собственность государства. // фото: pixabay.com