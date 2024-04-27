27 апреля 2024, 12:34
Маршрутчик в Петрозаводске грубо нарушил правила движения
Очевидец предположил, что у ПАЗика включился режим самоликвидации
Грубое нарушение правил дорожного движения автобусом зафиксировала видеокамера в Петрозаводске. Ролик опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
- По всей видимости, у ПАЗиков включился режим самоликвидации. Иначе как еще объяснить пересечение двойной сплошной и проезд на красный?
– написал автор поста.
Он отметил, что хотел бы услышать комментарии Госавтоинспекции по поводу аварийной ситуации на дороге. В ГИБДД ответили, что проводят проверку. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»