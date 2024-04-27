27 апреля 2024, 11:03
Площадку у дома в Петрозаводске завалили шинами и строительным мусором
Жильцы одного из домов в карельской столице пожаловались на наглых незнакомцев
Контейнерная площадка около одного из домов в карельской столице превратилась в склад старых автопокрышек и строительного мусора. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано в Птз».
Жильцы дома № 4Б по улице Сулажгорской рассказали, что неизвестные свозят к их мусорке использованные шины, большие мешки со строительными отходами.
- Машины, грузовики сваливают без разбора, шины, мешки, стоят в ряд выгружают, завалили все во круг,
- написали горожане.
Они попросили администрацию города принять меры и решить проблему. // фото: «Подслушано в Птз»/ВКонтакте