Площадку у дома в Петрозаводске завалили шинами и строительным мусором

Контейнерная площадка около одного из домов в карельской столице превратилась в склад старых автопокрышек и строительного мусора. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано в Птз».

Жильцы дома № 4Б по улице Сулажгорской рассказали, что неизвестные свозят к их мусорке использованные шины, большие мешки со строительными отходами.

- Машины, грузовики сваливают без разбора, шины, мешки, стоят в ряд выгружают, завалили все во круг,

- написали горожане.

Они попросили администрацию города принять меры и решить проблему. // фото: «Подслушано в Птз»/ВКонтакте