Марки с изображением карельских ягод выходят в обращение

В почтовых отделениях Карелии появятся в продаже четыре марки, продолжающие серию «Флора России. Ягоды». На них будут изображены плоды кизила, княженики арктической, брусники и клюквы. Также в обращение выйдет ограниченный тираж почтовых конвертов и штемпель первого дня с датой –15 апреля 2022 г.

«Северные ягоды не только источник витаминов, но и носители красоты природы Карелии. Выпуск марок и специального почтового штемпеля станет подарком Почты России всем ценителям красоты и богатства нашего ягодного края», - отметила директор УФПС Карелии Ирина Горелова.

К слову, по статистике республика является одним из самых ягодных регионов России – у нас собирают в год более 15400 тонн ягод, которые издревле были важной составляющей пищевого рациона местных жителей. Фото: pixabay.