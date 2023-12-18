Марафон ползунков пройдет в Петрозаводске

XV Марафон ползунков "Маленький чемпион" пройдет в Петрозаводске 24 декабря 2023г. Начало в 10.00 в МОУ "Средняя школа №8 имени Н.Г. Варламова" (ул. Коммунистов, 51).

Мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") при поддержке Администрации г.Петрозаводска и МОУ "Средняя школа №8 им. Н.Г.Варламова", проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Марафон ползунков - это соревнования по ползанию на скорость, в которых принимают участие малыши от 6 месяцев до 11 месяцев (включительно) при непосредственной поддержке их родителей.

Количество мест участников соревнований ограничено, заявки принимаются до 19.00 22 декабря.

В рамках Марафона ползунков можно принять участие в конкурсе костюмов. Для участия необходима регистрация в группе мероприятия.

Также всей семьей можно поучаствовать в недельном «Марафоне ходьбы» с 19-23 декабря 2023г.

Участие в соревнованиях бесплатное. Для зрителей вход свободный!

Вся информация и условия участия в мероприятии - в группе XV марафона ползунков "Маленький чемпион".

//Фото предоставлено организаторами.