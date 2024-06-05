Мама с дочкой терроризировали магазины в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступил сигнал от представителей одного из магазинов. Охрана задержала двух женщин, которые пытались украсть товары на 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что задержанные - 47-летняя мама и 23-летняя дочка. Полицейские выяснили, что за несколько дней до этого женщины обокрали другой магазин. Они оплатили часть покупок, а остальное убрали в сумки и вынесли без оплаты. Ущерб составил 4000 рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Горожанкам грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото «Петрозаводск говорит»