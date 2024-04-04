Маленький мальчик утонул в выгребной яме в российском регионе

В Волгоградской области двухлетний мальчик упал в выгребную яму и погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 3 апреля в хуторе Ширяевском. Ребенок играл во дворе частного дома. Его мать потеряла малыша из виду, а нашла его в выгребной яме. Дошкольника доставили в больницу, но врачи лишь констатировали его смерть.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Будет дана оценка условиям воспитания ребенка в семье. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev