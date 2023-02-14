Маленьких беглецов в Петрозаводске нашли с помощью служебной собаки

Двое близких по возрасту мальчиков на днях пропали в Петрозаводске. Обоих нашли, все завершилось благополучно. В поисках 9-летнего и 10-летнего беглецов помогла служебная собака, сообщили в МВД Карелии.

Первый мальчик исчез из общежития. Мама рассказала, что сын в тапках и шортах пошел в санитарную комнату и пропал. Она не предполагала, куда мог подеваться раздетый ребенок.

Оказалось, школьник отправился к приятелю, который живет в соседнем доме. Его след унюхала служебная собака и привела кинолога в нужное место.

Спустя два дня произошел похожий инцидент. На старших обиделся 9-летний мальчик. Раньше ребенок уже уходил из дома. Кинолог Вячеслав Еремеев с помощью питомца нашел «потеряшку». Школьник был на улице около одного из домов. // фото: МВД Карелии