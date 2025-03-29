Лыжный фестиваль в Петрозаводске закрывает сезон

Традиционный городской фестиваль «Зимние фонтаны» завершает свою работу. 29 и 30 марта - два последних фестивальных дня. Через неделю, 6 апреля, участники лыжного мероприятия смогут получить подарки - сувенирные кружки, медали и свидетельства, а также познакомиться с новым символом лыжной трассы.

6 апреля на стартовой площади пройдет праздничная программа (0+). Можно будет повеселиться и пообщаться. Традиционная уха и чай с дымком сделают ваш воскресный день весенним и радостным, обещают организаторы.

«Глухарь волнуется и спешит познакомить вас с новым символом фестиваля», - написали в паблике Дирекции спорта Петрозаводска. // фото: Петрозаводск говорит.