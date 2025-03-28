28 марта 2025, 14:27
Спорт

Боксер из Петрозаводска взял золото первенства Северо-Запада

Руслан Хижинский победил на соревнованиях в Калининграде
Фото мэрии Петрозаводска

Спортсмен из Петрозаводска Руслан Хижинский завоевал золотую медаль на первенстве Северо-Запада по боксу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Наш земляк выступал в категории до 86 килограммов. Воспитанник петрозаводской спортивной школы №5 выиграл свои бои и стал победителем. Хижинский получил путевку на первенство России, которое пройдет в Чехове.

Руслан Хижинский занимается под руководством тренеров Виталия Дралюка и Максима Макарова.

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Петрозаводск
Калининград
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