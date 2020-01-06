Лыжников Карелии приглашают на второй тур «Рождественской гонки»

5 января в Петрозаводске состоялась «Рождественская гонка», сообщает «Петрозаводск спортивный». В лыжном центре «Курган» долгожданного снега хватило только-только, чтобы образовать небольшой соревновательный круг в три километра и провести запланированные соревнования.

Массовый старт свободным стилем собрал на гонку около 90 участников. Мужская половина преодолевала почти 17 км, а представительницы прекрасного пола – около 10.

Стоит отметить, что особую активность проявили ветераны лыжного спорта, причем на «Рождественскую гонку» приехали даже гонщики из некоторых районов республики. Откликнулись на приглашение и гонщики Санкт-Петербурга. А победителями стали мастера спорта России Дмитрий Харькин и Надежда Новикова.

«Рождественская гонка» открыла старты первого сезона любительской серии «Ski tour de Karjala». Напомним, что участвовать в ней может каждый желающий и попробовать свои силы в разных дисциплинах – от спринта на 200 метров до марафона на 50 км.

Впереди – 2-й тур. 25 января старты пройдут в Кондопоге. Это будет «Скиатлон». Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Фото с сайта «Петрозаводск спортивный»