Люди на Древлянке переходят реку без моста по камням

После того, как во время майского потопа смыло мост на Древлянке, люди вынуждены переходить реку без нормальной переправы. Очевидец опубликовал в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте, как они прыгают по большим камням.

Другого способа попасть в «Лотос Плазу» и обратно нет. Вот и приходится идти «вброд».

- Вот такая переправа для тех, кто хочет попасть в „Сигму“ и обратно на Древлянку. Мостик, который смыло водой, в данное время ремонтируют. Надеемся, что быстро его сделают. А пока так. Хорошо, что тепло и камни сухие,

- констатирует автор фото.

Напомним, мосты, пострадавшие во время обильных ливней, сейчас ремонтируют. Тот, что ведет через Неглинку к «Лотос Плазе» пострадал больше других. // Фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте