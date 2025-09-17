«Любовь» в интернете обошлась жителю Карелии в копеечку

Мужчина заводил знакомства в интернете, но неудачно. После общения с девушками с сайта знакомств, кошелек мужчины стремительно пустел. Историей занялась полиция.

46-летний житель Кондопожского района общался с девушкой с сайта знакомств. Она написала, что отправила ему подарок и попросила оплатить доставку. С мужчиной связался курьер и продиктовал номер счета для оплаты. Подарок кондопожанин не получил, а вот 250 тысяч лишился. Девушка же пропала из виду.

На том же сайте мужчина познакомился с еще одной дамой по имени Алина. Новая подруга рассказала «сказку» про неплохой заработок на бирже. Ослепленный то ли любовью, то ли желанием легких денег мужчина рискнул и стал переводить сбережения, прибыль будто бы даже росла. Когда инвестиции превысили 800 тысяч, он попытался вывести прибыль, но тут с него затребовали две тысячи долларов. Лишь тогда у мужчины проскользнули сомнения, и он догадался об обмане.

Правоохранители пока проводят проверку и устанавливают все нюансы мошеннической схемы.

