08 ноября 2022, 14:28
Лосиха с хорошим аппетитом попала в фотоловушку
На севере Карелии дикие звери позируют на камеру
Заповедник «Костомукшский» продолжает радовать подписчиков и жителей Карелии милыми видеозарисовками из жизни дикой природы. В этот раз в фотоловушку попала лосиха с отменным аппетитом.
«Только послушайте, как она с удовольствием что-то хрумкает»,
- сказано в подписи к видео. Дирекция заповедника пожелала всем такого же прекрасного аппетита.
Ранее фотоловушка запечатлела ночную прогулку гиганта карельского леса. (фото скриншот)