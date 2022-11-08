Лосиха с хорошим аппетитом попала в фотоловушку

Заповедник «Костомукшский» продолжает радовать подписчиков и жителей Карелии милыми видеозарисовками из жизни дикой природы. В этот раз в фотоловушку попала лосиха с отменным аппетитом.

«Только послушайте, как она с удовольствием что-то хрумкает»,

- сказано в подписи к видео. Дирекция заповедника пожелала всем такого же прекрасного аппетита.

Ранее фотоловушка запечатлела ночную прогулку гиганта карельского леса. (фото скриншот)