Лимит переработок в России хотят увеличить в два раза

Федеральные власти считают, что для того чтобы лучше жить, нужно больше работать. Подготовлены соответствующие поправки в Трудовой кодекс: лимит переработок хотят поднять с 120 до 240 часов в год. Заодно планируется изменить правила оплаты переработок и упростить увольнение в некоторых случаях.

Работать по 240 часов сверхурочно можно будет, если это записано в коллективном договоре конкретного предприятия или в соглашении для всей отрасли. Видимо, так договорились с профсоюзами. Хотят разрешить перерабатывать несколько дней подряд (сейчас можно не больше двух), но не больше четырех часов за день. Еще одно условие: такого двужильного работника сначала отправят на медосмотр, а потом обяжут проходить диспансеризацию каждый год.

Такие идеи продвигают чиновники Министерства экономики и Министерства труда РФ. Причем объясняют все это тем, что люди сами хотят больше работать и зарабатывать. Ссылаются на опросы, по которым почти 90 процентов россиян готовы к переработкам. Подробнее читайте здесь. // Фото: freepik.com.