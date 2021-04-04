04 апреля 2021, 11:51
Мир

Личные данные полумиллиарда пользователей Facebook утекли в Сеть

Слив затронул почти 10 миллионов российских пользователей

Хакеры выкрали и выложили в открытый доступ личные данные 533 миллионов пользователей Facebook. Среди них - почти 10 миллионов россиян, сообщает Business Insider.

В результате утечки стали доступны номера телефонов, полные имена пользователей, даты их рождения, биографические сведения, уникальные идентификаторы социальной сети. В некоторых случаях доступны также их адреса электронной почты.

Эксперты считают, что утечка данных может привести к всплеску киберпреступности.

«База данных такого размера, содержащая личную информацию, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для попыток взлома или мошеннических действий, используя методы социальной инженерии», - объяснил технический директор компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности, Аарон Гал. Фото likeni.ru

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Метки: 
хакеры
Соцсети
Facebook
личные данные
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