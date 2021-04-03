Назван продукт, увлечение которым может привести к раку кожи

Увлечение апельсинами может вызвать рак кожи. К такому выводу пришли ученые из Университета Индианы в США, результаты их работы приводит РИА Новости.

Исследователи предупредили, что при включении в рацион более двух порций цитрусовых в день риск заболеть раком кожи вырастает на 63 процента. Они считают, что в этом виновато вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.

Наиболее подвержены риску возникновения онкологического заболевания люди со светлой и очень светлой кожей, подчеркнули специалисты. Фото rbcdn.ru