03 апреля 2021, 13:44
Клип певицы Манижи стал самым популярным на канале «Евровидения»
Работа российского участника песенного конкурса набрала более 6,7 миллиона просмотров
Клип российской певицы Манижи Russian woman стал самым популярным на официальном Youtube-канале «Евровидения». Об этом сообщает ТАСС.
Видеоролик российской участницы набрал уже более 6,7 миллиона просмотров. Манижа таким образом опередила прежнего лидера - сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco.
«Евровидение-2021» пройдет в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая. Ей предстоит подняться на сцену под третьим номером. Финал «Евровидения» запланирован на 22 мая. Ранее организаторы сообщили, что на конкурс будут допущены зрители. Фото ytimg.com