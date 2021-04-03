Клип певицы Манижи стал самым популярным на канале «Евровидения»

Клип российской певицы Манижи Russian woman стал самым популярным на официальном Youtube-канале «Евровидения». Об этом сообщает ТАСС.

Видеоролик российской участницы набрал уже более 6,7 миллиона просмотров. Манижа таким образом опередила прежнего лидера - сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco.

«Евровидение-2021» пройдет в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая. Ей предстоит подняться на сцену под третьим номером. Финал «Евровидения» запланирован на 22 мая. Ранее организаторы сообщили, что на конкурс будут допущены зрители. Фото ytimg.com